I motivi dietro le dimissioni di Faenza, in arrivo imminente bufera sul sociale

Ma che succede al Sociale a San Salvo?

✔ La struttura di Via Enrico Toti (Villa Comunale) che ospita la Casa Famiglia, il Centro Anziani, il Centro Alzheimer e il Centro Diurno Disabili sembrerebbe avere gravi problemi strutturali e potrebbe essere evacuata.

✔La Casa Famiglia rischia di chiudere e far perdere 10 POSTI DI LAVORO alle famiglie sansalvesi.

✔ Le persone "speciali" ospitate al Centro Diurno sono da giorni "parcheggiate" in piazza o all'aperto con la scusa delle attività estive.

✔ Questa notte si sarebbe verificato un incendio al baracchino della spazzatura della Casa Famiglia e non c'è stata nessuna informazione ai cittadini.

✔ Nel mentre l'Assessore al Sociale Oliviero Faienza si dimette dall'incarico ma, stranamente, il comunicato lo firma il Sindaco e non lui.

Per il Sindaco Tiziana Magnacca va tutto bene, e ci guadagna anche un posto in più in giunta per far quadrare i conti in maggioranza.

Ma non è che Faienza si è dimesso per evitare responsabilità di una imminente bufera sul sociale?

E chi sarà il prossimo assessore al Sociale che dovrà gestire con TRASPARENZA tutto questo?

I cittadini meritano chiarezza!