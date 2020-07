Dimissioni dell’assessore Faienza, Marchese: “I cittadini hanno bisogno di chiarezza e trasparenza”

Assistiamo quotidianamente al solito refrain che tutto funziona e tutto va bene.

Chi vive a San Salvo invece sa che non è cosi.

E' di ieri la notizia delle delle dimissioni dell'assessore ai servizi socialii Oliviero Faienza, settore dove vi sono tante nubi ma sulle quali tornerò successivamente.

A darne notizia è il Sindaco in prima persona che lo ringrazia per il lavoro svolto tessendone le lodi per l'impegno profuso.

Oggi anche il Presidente del Consiglio comunale interviene sull'argomento per fare la stessa cosa.

Le motivazioni delle dimissioni, impegni personali.

Io non so quali impegni siano sopraggiunti a Faienza in maniera così improvvisa e al quale faccio i migliori auguri per un futuro piero di ogni bene.

Qualcosa però non mi torna e credo sia utile fare un minimo di chiarezza.

Vivendo in questa città le cose si vengono a sapere e un vecchio detto recita che le cose che non si fanno non si sanno.

A questo punto per un fatto di trasparenzaa nei confronti dei cittadini alcune domande meritano una risposta.

1) È vero che all'interno della maggioranza di centrodestra vi era un accordo che prevedeva a metà legislatura una staffetta tra l'assessore Raspa e il consigliere Faga?

2) Risponde al vero che ad oltre sei mesi da quella scadenza l'assessore Raspa non si voglia dimettere?

3) Le dimissioni di Faienza, al di là di quello che si vuole far apparire servono ad onorare quell' accordo?

Queste domande esigono una risposta perché la città ha bisogno di chiarezza e trasparenza come non mai.