Vitale Torino ( Segreterio Lega a San Salvo) chiede trasparenza, però a “ quelli di prima”

potrebbe sembrare una battuta o uno scherzo, invece no. L'esponente leghista Sansalvese Vitale Torino sul suo pubblico profilo del social Facebook si permette di replicare l'ex sindaco Gabriele Marchese (ormai da più di 7 anni non più primo cittadino) reo di chiedere chiarezza sulle vicessitudini che vedono protagonista il dimissionario Assessore al Sociale Oliviero Faienza. Vi proponiamo le testuali parole espresse nel post in questione: " ( smile che ridono) Detto da chi deve spiegazioni alla città dal 2010, perché la città ha bisogno di chiarezza e trasparenza come non mai". Mi permetto di scrivere in quanto il sig. Torino nella discussione scaturita nei commenti si permette di darmi dello stupido insinuatore affermando: "Michele Daniele non ci provare, io sono onorato del ruolo che rivesto, ma non accetto insinuazioni stupide da nessuno. Se ci tieni alla tua città mettiti in gioco, non rimanre a guardare e sparlare"

il resto dei commenti, dall' incipit alla conclusione, non lo trascrivo ma non per togliere la possibilità ai lettori (eventualmente potreste cercarli) ma per dare la possibilità all' amico Vitale di cancellare.