“Run italy Run”, il nuovo progetto di Leone Balduzzi per ripartire grazie alla corsa

Il nuovo progetto a cui ha lavorato Leone Balduzzi, nasce nel periodo di pre-lockdown e invita l’Italia alla corsa, come sinonimo di rinascita e positività. “Run Italy Run”, questo il nome, è una storia vera che, sì, parla di corsa ma della passione e della dedizione di chi pratica l’attività e con l’intento di mostrarla da un diverso punto di vista.

Uno degli obiettivi è quello di raccontare questo sport attraverso i pensieri di persone diverse tra loro per età, interessi e personalità. Persone che corrono in periferia e non solo in città e che soprattutto, lo fanno per passione, dimostrando che la corsa mette in comunione tutti.

Nelle scene della clip Leone stesso, insieme agli altri, racconta la sua idea di corsa. Parole e musica creano una narrazione articolata e profonda e l’eterogeneità è la chiave del discorso che coinvolge musica, parole e immagini.

“Run Italy Run” si fa portavoce di un messaggio motivazionale. Muoversi, ispirare, andare avanti e non guardarsi indietro. Dopo il periodo che abbiamo vissuto tutti, ricominciare a correre verso un futuro migliore e positivo. È una corsa per se stessi per raggiungere degli obbiettivi con le proprie forze. Corri perché ne hai bisogno, corri perché lo puoi fare, corri per andare avanti.