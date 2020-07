Lista Popolare su dimissioni Faienza: non c'è nessuno che preme per entrare in giunta

Ci dispiace tanto deludere chi, in assenza di una vera idoneità alla promozione di politiche propositive per la città, pensa di farsi pubblicità strumentalizzando situazioni che nulla hanno a che vedere con problemi politici o amministrativi della comunità.

Per chi dalle dimissioni di Oliviero Faienza vuole vedere un complotto o motivazioni, che solo qualche folle mente può partorire, si sbaglia alla grande!

Questa non è la logica di questa Amministrazione Comunale ed è forse la logica che ha accompagnato altre amministrazioni.

Le liste di maggioranza prendono atto di una decisione personale e che non ha nulla a che vedere con problemi amministrativi e/o politici che va rispettata così come Oliviero Faienza merita il massimo rispetto.

Non c’è nessuno che preme per entrare nell’Esecutivo: non c’è bisogno di nuovi posti in Giunta, come spesso accadeva nel passato, essendo l'azione dell'Esecutivo improntata alla massima trasparenza anche nei rapporti fra le forze che lo sostengono.