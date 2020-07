San Salvo, buoni spesa anche nel mese di luglio

“Facendo bene i conti e utilizzando al meglio le risorse per il quarto mese consentiremo a quanti sono in difficoltà a causa del coronavirus a presentare le domande per i buoni spesa. Chi ne ha già beneficiato sarà valutato senza dover presentare una nuova domanda, per chi non l’ha presentata potrà farlo da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio fino alle ore 12.00. E’ un aiuto economico, tramite buoni spesa, a tutte le famiglie che a seguito del coronavirus sono in difficoltà per l’acquisizione di generi alimentari e prodotti di prima necessità”. Ad annunciarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha dato disposizione agli uffici delle Politiche sociali di procedere con le nuove consegne dei buoni spesa per far fronte all’emergenza causata dall’epidemia Covid-19.

I beneficiari dei buoni spesa sono:

- I cittadini residenti nel Comune di San Salvo oppure ivi domiciliati da lungo tempo (da certificare con contratto di locazione/lavoro);

- i cittadini che si trovano in situazione di indigenza o necessità (si darà priorità ai nuclei non assegnatari di sostegno pubblico);

- i cittadini che si trovano in situazione di necessità in seguito a perdita, sospensione o chiusura attività dovuta all’emergenza Covid-19;

- i cittadini che hanno avuto una perdita economica consistente dovuta all’emergenza Covid-19;

L’ammontare mensile del buono spesa è stabilito in € 100,00, incrementato di € 50,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare fino a un massimo di € 300,00.

Nel caso in cui le necessità derivanti dal numero delle istanze pervenute dovessero superare le risorse disponibili destinate, l’importo sarà rideterminato tenendo in considerazione il numero dei componenti del nucleo familiare, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.

Le domande saranno valutate dagli organi competenti attraverso le dichiarazioni autocertificate.

Il modulo di autocertificazione per inoltrare la richiesta può essere scaricato dal sito del Comune di San Salvo o ritirare direttamente presso la sede del Comune di San Salvo.

La richiesta, con allegata una copia del documento di riconoscimento, può essere inviata al seguente indirizzo mail: serviziopolitichesociali@comunesansalvo.legalmail.it oppure consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di San Salvo. La presentazione della domanda non equivale ad automatica erogazione del buono.

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri telefonici: Ufficio Politiche Sociali: 0873/340230-0873/340231 - Segretariato Sociale: 0873/340249