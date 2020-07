Nel centro di San Salvo i parcheggi disabili diventati Dehor

A San Salvo centro finalmente ( anche grazie alle normative anti Covid) iniziano a sorgere altre concessioni di spazio pubblico; i così detti dehor sono una vera potenzialità per i locali e per tutti perché ( soprattutto in estate) permettono alla città stessa di accogliere turisti e cittadini nel cuore della città.

Fatto salvo dunque che queste concessioni siano utili e necessarie sicuramente non possono togliere ai disabili la possibilità di usufruire dei parcheggi a loro dedicati.

Probabilmente è solo una questione di mancata comunicazione all'interno dell' amministrazione comunale.

cosi come espresso nella segnalazione arrivata in redazione ( che non pubblichiamo integralmente perché troppo colorita) forse sarebbe stato opportuno prima spostare i su detti parcheggi e poi procedere con l'installazione delle suppellettili dedicate al dehor in questione.

ci auguriamo, e siamo certi, che presto la situazione verrà ripristinata.