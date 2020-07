Il cuoco Simone D'Adamo è pronto per il Prodotto Topico a San Salvo

Il cuoco Simone D'Adamo,insieme ai giovanissimi della parrocchia San Nicola Vescovo in San Salvo,sono pronti per la manifestazione denominata Prodotto Topico 2020.In questi giorni i ragazzi della parrocchia saranno impegnati nella preparazione delle palotte cacio e uova al sugo di ventricina e inoltre ci sarà anche la vendita dei dolci fatti in casa.Ad animare la serata sara' presente DJ Lorenzo.Invitiamo tutta la cittadinanza compresi i turisti a partecipare numerosi come sempre.