Due nuovi parcheggi per disabili realizzati a poca distanza da quelli occupati dal dehor

L'amministrazione comunale ha provveduto a realizzare due nuovi stalli per disabili su Corso Umberto I; i vecchi parcheggi dedicati erano stati occupati dalla concessione di spazio pubblico ad una attività di ristorazione (leggi). Non poche le polemiche scaturite dal disagio creato a chi avendo necessità non ha potuto usufruire per alcuni giorni di un diritto dovuto. Rimangono ancora però i segnali orizzontali nell'interno del dehor mentre manca la segnaletica verticale sui nuovi creati per recuperare la situazione. L'opinione pubblica Sansalvese si divide tra chi vede un " problema risolto" e chi un " problema creato"; ad onor del vero adesso c'è solo da essere soddisfatti del rispristino.