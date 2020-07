A14: chiuso una notte il tratto Ortona-Val di Sangro

Sull'autostrada A14 per lavori di pavimentazione, dalle 23 di giovedì 9 luglio alle 5 di venerdì 10 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro verso sud. Di conseguenza, la stazione di Lanciano sarà chiusa in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Ancona/Pescara. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Bari, con rientro sulla A14 alla stazione di Val di Sangro.