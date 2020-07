San Salvo, presentato il cartellone delle manifestazioni estive

San Salvo è tra i primi comuni della costa ad aver già realizzato un cartellone, seppur ridotto rispetto agli anni precedenti a causa delle norme anti Covid. Manifestazioni programmate in 52 giorni nei mesi di luglio e agosto per un totale di 77 eventi.

Stamane il sindaco Tiziana Magnacca, gli assessori al Turismo Tonino Marcello e alla Cultura Maria Travaglini e il responsabile del servizio Francesco D’Annunzio hanno presentato il calendario delle manifestazioni che verrà distribuito nei prossimi giorni anche in formato cartaceo.

“Siamo pronti, come sempre, pur nella consapevolezza che quest’anno – ha esordito il sindaco – oltre al bilancio sono state le restrizioni per l’emergenza sanitaria a dettare ritmi e comportamenti da mantenere. Ma siamo preparati per affrontare la stagione estiva: l’impegno è stato massimo per un calendario che abbiamo fortemente voluto. Un calendario – ha aggiunto – segno della volontà di questa città di essere pronta per nuove sfide per il suo rilancio dopo il Covid-19. E’ il miglior augurio per una ripartenza perché la nostra città possa tornare alla normalità”.

Cartellone nel rispetto dei soldi cittadini con manifestazioni che incidono per poche decine di migliaia di euro con diversi eventi che caratterizzano l’estate sia alla marina che in città.

Sintesi delle manifestazioni:

Il 25/7 in piazza San Vitale l’omaggio a Ennio Morricone della Città di San Salvo con orchestra Terzo Tempo;

Prodotto topico distribuito in 6 giorni (4 alla marina 10/11/12 e 13 luglio e 2 in città 8/9 agosto)

Tre serate a pagamento Danilo Rea 11/8 piazza san Vitale – Biagio Izzo 12/8 campo sportivo San Salvo Marina – Luché 13/8 campo sportivo San Salvo Marina

Il 17 agosto La notte di Vasco

La tre giorni dedicata al Tartufo e il 23/8 serata finale con il cabaret di N’Duccio

Musica con lirica sotto le stelle (Madame Butterfly) e musica jazz Per la cultura alcuni eventi: 16 luglio la proclamazione dei finalisti della VIII edizione del premio letterario Città di San Salvo – Raffaele Artese organizzato con il Lions Club; il 20 agosto la finale della VIII edizione del premio letterario Città di San Salvo – Raffaele Artese organizzato con il Lions Club, il 6 agosto la presentazione del libro su Storia di San Sanvo di Giovanni Artese e il 18 agosto la presentazione del libro I Sanniti e i misteri della tavola osca di Nicola Mastronardi vincitore della prima edizione del premio letterario Città di San Salvo Raffaele Artese.

Rassegna del cinema all’aperto “E le stelle stanno a guardare” in piazza San Vitale: Gli aristogatti (15/7) - Vita di Pi (21/7) - Perfetti sconosciuti (22/7) – Torno da mia madre (28/7) – Made in Italy (29/7)

La VIII edizione del Festival Reggae

L’Rds Play Tour sul lungomare il 26 luglio

I laboratori creativi riservati ai bambini nel museo civico con Archeolab e gli spettacoli per bambini nell’anfiteatro della villa comunale

Le tre giornate con il Festival argentino organizzato dall’Hotel Milano

La presentazione di spettacoli con il contributo dell’associazione con Lu Vracire, il concerto di Lara Molino dal suggestivo titolo “Donne, Santi e Briganti”.

Domenica 5 luglio 2020

7:00 – 22:00 Lungomare Colombo

28^ RASSEGNA NAZIONALE AMBULANTI (Apam/Fiva Confcommercio)

Venerdì 10 luglio 2020

8:00 – 24:00 Lungomare Colombo

PRODOTTO TOPICO (Associazione RicercAzione)

Sabato 11 luglio 2020

8:00 – 24:00 Lungomare Colombo

PRODOTTO TOPICO (Associazione RicercAzione)

Domenica 12 luglio 2020

8:00 – 24:00 Lungomare Colombo

PRODOTTO TOPICO (Associazione RicercAzione)

Lunedì 13 luglio 2020

8:00 – 24:00 Lungomare Colombo

PRODOTTO TOPICO (Associazione RicercAzione)

Mercoledì 15 luglio 2020

21:00 Piazza San Vitale

E LE STELLE STANNO A GUARDARE - Rassegna di cinema all’aperto: “GLI ARISTOGATTI”

Giovedì 16 luglio 2020

21:00 Piazza Giovanni XXIII

VIII edizione PREMIO LETTERARIO “RAFFAELE ARTESE-CITTÀ DI SAN SALVO

PROCLAMAZIONE FINALISTI a cura del Comune di San Salvo e Lions Club

A seguire TETRA SAXOPHONE QUARTET

Venerdì 17 luglio 2020

21:00 Piazzale Colombo

JUKE BOX ITALIANO (Eventi & Servizi srl)

Sabato 18 luglio 2020

21:00 Piazza San Vitale

“E STASERA CABARET” (Associazione Lu Vracire)

Sabato 18 luglio 2020

21:00 Piazzale Colombo

D.J. Andrea DESIATO (Eventi & Servizi srl)

Domenica 19 luglio 2020

21:00 Piazzale Colombo

AMICHE PER L’ABRUZZO tribute band (Eventi & Servizi srl)

Martedì 21 luglio 2020

21:00 Piazzale Colombo

I FOLLI (Eventi & Servizi srl)

21:00 Piazza San Vitale

E LE STELLE STANNO A GUARDARE - Rassegna di cinema all’aperto: “VITA DI PI”

Mercoledì 22 luglio 2020

21:00 Piazza San Vitale

E LE STELLE STANNO A GUARDARE - Rassegna di cinema all’aperto: “PERFETTI SCONOSCIUTI”

Giovedì 23 luglio 2020

21:00 Piazzale Colombo

VIII edizione FESTIVAL REGGAE: RAINA VILLA ADDA (Associazione JabbyJahCrew)

Venerdì 24 luglio 2020

21:00 Piazzale Colombo

VIII edizione FESTIVAL REGGAE: MAMA MARIAS(Associazione JabbyJahCrew)

21:00 Piazza San Vitale

Commedia teatrale “NOZZE D’ORO” regia di Margherita D’Onofrio

Sabato 25 luglio 2020

21:00 Piazza San Vitale

TERZO TEMPO ORCHESTRA – Omaggio a Ennio Morricone

21:00 Piazzale Colombo

VIII edizione FESTIVAL REGGAE: RADIO BABILON(Associazione JabbyJahCrew)

Domenica 26 luglio 2020

21:00 Piazzale Colombo

VIII edizione FESTIVAL REGGAE: ORCHESTRA UNDERGROUND (Associazione JabbyJahCrew)

17:00 Lungomare Colombo

RDS PLAY ON TOUR

Martedì 28 luglio 2020

21:00 Piazzale Colombo

NAPOLINARIA rassegna dedicata alla musica napoletana

21:00 Piazza San Vitale

E LE STELLE STANNO A GUARDARE - Rassegna di cinema all’aperto: “TORNO DA MIA MADRE”

Mercoledì 29 luglio 2020

21:00 Piazza San Vitale

E LE STELLE STANNO A GUARDARE - Rassegna di cinema all’aperto: “MADE IN ITALY”

21:00 Piazzale Colombo

GRANDE GRANDE GRANDE – TRIBUTO A MINA

Giovedì 30 luglio 2020

20:00 - 23:00 Piazza San Vitale

“ARCHEOLAB” – Laboratori creativi nel museo civico

21:00 Piazzale Colombo

ANDREA DESIATO SHOW (Eventi & Servizi Srl)

Venerdì 31 luglio 2020

21:00 Piazzale Colombo

LUNA POP – Tributo a Cremonini

21:00 Piazza San Vitale

CONCERTO LARA MOLINO: DONNE, SANTI E BRIGANTI

Sabato 1 agosto 2020

21:00 Piazza Colombo

TEATRO (Eventi & Servizi srl)

Domenica 2 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

LAGABRIGANTE

21:00 Anfiteatro villa comunale – Piazzetta donatori di sangue

TIC TAC - SPETTACOLO MAGIA, MARIONETTE E SCULTURE

Comune di San Salvo - AVIS

Lunedì 3 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

LIDIA CONTE & THE MIDNIGHT SPECIAL (Eventi & Servizi srl)

21:00 Piazza San Vitale

IL VIAGGIO DEL TANGO TRA VIBRAFONO E BANDONEON” Duo Roberto Dimarzo e Mario Muccitto

Martedì 4 agosto 2020

21:00 Piazzale Colombo

I MODANDO – TRIBUTO AI MODA’ (Eventi &Servizi srl)

Mercoledì 5 agosto 2020

21:00 Hotel Milano

DIEGO FESTIVAL ARGENTINO

21:00 Anfiteatro villa comunale – Piazzetta donatori di sangue

TEATRO PER RAGAZZI “VOLA SOLO CHI OSA FARLO” produzione Teatri Montani

Comune San Salvo -AVIS

21:00 San Salvo Marina

ECLIPSE Tributo ai PINK FLOYD (Eventi & Servizi srl)

Giovedì 6 agosto 2020

21:00 Hotel Milano

DIEGO FESTIVAL ARGENTINO

20:00 - 23:00 Piazza San Vitale

“ARCHEOLAB” – Laboratori creativi nel museo civico

21:00 Piazza San Vitale

Presentazione del libro di Giovanni Artese “STORIA DI SAN SALVO”

21:00 Piazzale Colombo

ANDREA DESIATO SHOW (Eventi & Servizi srl)

Venerdì 7 agosto 2020

21:00 Hotel Milano

DIEGO FESTIVAL ARGENTINO

21:30 Piazza San Vitale

REZOPHONIC & CRISTINA SCABBIA (Lacuna Coil)

21:00 San Salvo Marina

BIM BUM BAM (Eventi & servizi srl)

Sabato 8 agosto 2020

19:00 San Salvo Centro

PRODOTTO TOPICO (Associazione RicercAzione)

21:00 Piazzale Colombo

TRIBUTO PINO DANIELE

21:00 Piazza San Vitale

“ULISSE” rappresentazione teatrale di Giacomo Moscato

Domenica 9 agosto 2020

19:00 San Salvo Centro

PRODOTTO TOPICO (Associazione RicercAzione)

21:00 Piazzale Colombo

RODOLFO TULLJ QUINTET - JAZZ - Sabatino Matteucci (sax) - Arturo Valiante (piano keyboard) - Domingo Muzietti (chitarra) - Massimo Giovannini (basso) - Rodolfo Tulli (drums)

Lunedì 10 agosto 2020

21:00 Piazzale Colombo

TRE STELLE IN UNA SERA: Bobby Solo, Fiordaliso e New Trolls (Eventi & Servizi srl)

Martedì 11 agosto 2020

21:00 Piazza San Vitale

JAZZ – DANILO REA (a pagamento)

21:00 San Salvo Marina

MONTEPULCIANO – tributo NEGRAMARO (Eventi & Servizi srl)

Mercoledì 12 agosto 2020

21:00 stadio comunale San Salvo Marina

BIAGIO IZZO (a pagamento)

Giovedì 13 agosto 2020

20:00 - 23:00 Piazza San Vitale

ARCHEOLAB – Laboratori creativi nel museo civico

21:00 stadio comunale San Salvo Marina

LUCHE’ (a pagamento)

Venerdì 14 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

LE PANOCCHIE DELL’ADRIATICO (Eventi & Servizi srl)

Sabato 15 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

TRIBUTO GIANNA NANNINI (Eventi & Servizi srl)

Domenica 16 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

JAZZ – KELLY JOICE (Eventi & Servizi srl)

Lunedì 17 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

NOTTE DI VASCO (Eventi & Servizi srl)

Martedì 18 agosto 2020

21:00 Piazzale Colombo

PLACE ORCHESTRA (Eventi & Servizi srl)

21:00 Piazza San Vitale

Presentazione libro “I SANNITI E I MISTERI DELLA TAVOLA OSCA”

Incontro con Nicola Mastronardi e Vittorio Sabelli – A cura Comune e Lions Club

Mercoledì 19 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

BANANA REPUBLIC (Eventi & Servizi srl)

Giovedì 20 agosto 2020

20:00 Piazzale Colombo

TARTUFO DI ENNIO – D.J. DESIATO – 2^ SERATA KARAOKE (Associazione Amici del Trigno)

21:00 Piazzale San Vitale

Finale VIII EDIZIONE PREMIO LETTERARIO “RAFFAELE ARTESE - CITTÀ DI SAN SALVO A cura del Comune di San Salvo e Lions Club

Venerdì 21 agosto 2020

20:00 Piazzale Colombo

TARTUFO DI ENNIO – EVERGREEN (AssociazioneAmici del Trigno)

Sabato 22 agosto 2020

20:00 Piazzale Colombo

TARTUFO DI ENNIO – BLU SPIRIT (AssociazioneAmici del Trigno)

Domenica 23 agosto 2020

20:00 Piazzale Colombo

TARTUFO DI ENNIO - Serata di cabaret con N’DUCCIO (Associazione Amici del Trigno)

21:00 Piazza San Vitale

LIRICA SOTTO LE STELLE: MADAME BUTTERFLY (Associazione Manuskaja direzione artistica Antonella Pelilli)

Lunedì 24 agosto 2020

21:00 Piazzale Colombo

ANDREA DESIATO SHOW (Eventi & Servizi srl)

Martedì 25 Agosto 2020

21:00 Piazzale Colombo

LALTROZERO Roberto Petroni – Tributo a Renato Zero

Mercoledì 26 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

MICCKY SEPALONE e ANGELA PIAF & Canta Napoli Band (Eventi & Servizi srl)

Giovedì 27 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

ARDITI INSTABILI (Eventi & Servizi srl)

Venerdì 28 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

BANDHITS (Eventi & Servizi srl)

Sabato 29 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

BIG FAMILY SHOW (Eventi & Servizi srl)

Domenica 30 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

GASOLINE BAND (Eventi & Servizi srl)

Lunedì 31 agosto 2020

21:00 San Salvo Marina

TRIBUTO STEVIE WONDER (Eventi & Servizi srl)

