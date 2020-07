L’attrice e scrittrice Laura Efrikian in visita a San Salvo

Il sindaco Tiziana Magnacca ha ricevuto questa mattina in Comune l’attrice e scrittrice Laura Efrikian che sta trascorrendo un periodo di vacanza a San Salvo.

Nel corso di un cordiale colloquio la Efrikian ha avuto modo di esprimere al sindaco parole di apprezzamento per l’ospitalità e la bellezza del litorale di San Salvo ed ha illustrato l’iniziativa che la vede promotrice “Laura for Afrika”.

Da anni l'attrice è impegnata in prima persona nel realizzare il progetto di solidarietà per il continente africano con azioni mirate di aiuto alle popolazioni più povere.

Era presente l’assessore alla Cultura Maria Travaglini.