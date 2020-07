Finanziato il sistema antincendio della scuola di via Verdi

“Con soddisfazione vogliono annunciare che un altro colpo è stato messo a segno da questo Comune nel saper captare contribuiti per la sicurezza delle nostre scuole. Su una spesa prevista di poco inferiore ai 90mila euro il Comune di San Salvo ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro per l’adeguamento dell’edificio alle normative antincendio della scuola di Via Verdi. E’ sicuramente una buona notizia”. Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvenuta firma del decreto da parte del direttore generale del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

L’Ufficio tecnico del Comune di San Salvo ha predisposto sempre nello stesso bando anche i progetti per l’adeguamento antincendio delle scuole di via Marco Polo e via Sturzo. Al momento non sono state finanziate ma si trovano nelle primissime posizioni e saranno sicuramente ammesse a seguito dei ribassi d’sta che consentiranno lo scorrimento della graduatoria.