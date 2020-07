Disagi A14, oltre 7 km di coda nel tratto abruzzese

Altra giornata di disagi nel tratto abruzzese dell'autostrada A14, a causa dei viadotti sequestrati e dei cantieri. Oltre 7 chilometri di coda, nel tardo pomeriggio, si sono registrati nel tratto fra Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Pescara Nord. Rallentamenti, in entrambe le direzioni, in tutti i tratti interessati dalle criticità, non solo in Abruzzo, ma anche nelle Marche, sino a Fermo. Monitora la situazione il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara).