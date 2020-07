2 anni fa il funerale della “ nonnina dei cani”; la sicurezza dei pedoni un tema importante da affrontare

Ogni anno a San Salvo, come in tante parti di italia, capita che diversi pedoni vengano investiti sulle strisce ( e non solo).

Caso ricordato in città è quello della " nonnina dei cani", l'anziana signora che spesso si vedeva camminare con i sui inseparabili cagnolini per le vie del centro, due anni fa rimasta vittima dopo essere stata investita nei pressi della Villa Comunale su via Istonia.