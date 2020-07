Con il simbolico “passaggio del martelletto”, Antonio Cocozzella ha lasciato la presidenza del club a Romina Palombo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 11 luglio, presso la bellissima cornice del Rosahotel, è avvenuto il cambio di Presidenza nel Lions Club San Salvo; attraverso il simbolico “passaggio del martelletto”, Antonio Cocozzella ha lasciato la presidenza del club a Romina Palombo.

Alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca, del vice sindaco Maria Travaglini e il parroco don Beniamino Di Rienzo la serata è iniziata con il discorso del presidente uscente Cocozzella: “lascio dopo un anno di presidenza a Romina con la convinzione che proseguirà nel costante percorso di un club sempre più presente nel nostro territorio”.

Semplici parole quanto impegnative per il successore Romina Palombo che, nell’accettare il martelletto e la spilla simboli della presidenza ha dichiarato: “Sono onorata di essere stato chiamata alla presidenza ed all’impegno che ne consegue. Sollecitando la collaborazione di tutti, vorrei orientare l’attività del nostro prestigioso sodalizio nello spirito del solidaristico WE SERVE”.

Intenti impegnativi e di assoluto prestigio quindi per il prossimo anno lionistico, sempre nel rispetto della volontà del fondatore Melvin Jones che quest'anno avrà quel tocco di femminilità in più: infatti oltre a Romina presidente ci sarà una donna, Francesca Romana Vagnoni, come governatore del Distretto 108A.

Nel corso della piacevolissima serata si sono avvicendati momenti solenni e di spensierata allegria che hanno caratterizzato una vivace conviviale sempre nel rispetto delle norme anti covid. Bellissime la parole del sindaco Tiziana Magnacca e di don Beniamino che hanno sottolineato il profondo impegno del club nel periodo del Covid-19 nei confronti di famiglie bisognose e dell'ospedale san Pio di Vasto.