Oggi a Pescara la cerimonia di inaugurazione del "Covid-Hospital"

Oggi, martedì 14 luglio, alle ore 17, a Pescara, il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, insieme con il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del direttore Asl di Pescara Antonio Caponetti, inaugureranno il nuovo “Covid Hospital”. I lavori sono ultimati. Nel corso della cerimonia si terrà una conferenza stampa. La cerimonia è prevista alle ore 17, nella palazzina ex Ivap, in via Renato Paolini adiacente l’ospedale. E’ prevista anche l’esibizione straordinaria del tenore Piero Mazzocchetti. Per la nuova struttura sanitaria, completata in tempo di record, sono stati messi a disposizione 11 milioni di euro dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile (7 milioni di euro) e dalla Banca d'Italia (3 milioni di euro). Rappresenta un presidio strategico: conclusa l’emergenza Covid, infatti, l’immobile sarà utilizzato per le esigenze della rete sanitaria abruzzese.