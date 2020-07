Continuano i disagi in autostrada, code per oltre 10 km tra Abruzzo e Marche

Ancora disagi e lunghe code sull'autostrada A14, nel tratto abruzzese e marchigiano, tra Pescara Sud e Porto Sant'Elpidio, interessato dai restringimenti di carreggiata a causa di viadotti sequestrati e cantieri. Le file, in entrambe le direzioni, complessivamente superano i 10 km. Il tratto con maggiori criticità, al momento, è quello tra Giulianova e San Benedetto del Tronto, dove si registrano 6 chilometri di coda. Disagi anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto, tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi, tra Pineto e Giulianova, tra Grottammare e Pedaso, tra Porto Sant'Elpidio e Fermo e tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio. Monitora la situazione viabilità il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo. Nel frattempo, nella notte, dalle 22 alle 6 di domani, ci sarà la prima delle 12 chiusure notturne pianificate da Autostrade per l'Italia per consentire la seconda fase dei lavori finalizzati all'esecuzione di verifiche sul viadotto "Cerrano" richieste dal Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Chiuderà il tratto Pescara Nord - Atri Pineto verso Nord. Il timore dei territori è che i veicoli, in particolare i mezzi pesanti, si riverseranno sulla statale 16 che, in quella zona, è in pieno centro urbano.