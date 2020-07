Un successo il Prodotto Topico a San Salvo Marina

E' stato un successo oltre le aspettative l'edizione 2020 del Prodotto Topico che si e' svolto sul lungomare Cristoforo Colombo a San Salvo Marina.Sono stati quattro giorni intensi di lavoro per riuscire a deliziare tutti i commensali accorsi nelle quattro serate.E' stata una bellissima manifestazione come le precedenti,ma quest'anno,e' stata ancora più speciale perché all'interno di essa si sono aggiunti anche i giovanissimi della parrocchia San Nicola Vescovo,che hanno venduto le palotte cacio e uova al sugo di ventricina e i cannoli alla crema,ed il ricavato delle vendite e' stato interamente devoluto per la ristrutturazione della parrocchia San Nicola Vescovo.Non e' mancata di certo la musica di DJ Lorenzo che già dal tardo pomeriggio risuonava su tutto il lungomare attirando così il pubblico.

Erano presenti oltre 70 piatti tipici di tutte le località Italiane.Un ringraziamento particolare e sincero a Orazio Distefano per aver creduto in me sin dal primo momento per quanto riguarda l'animazione.Il Prodotto Topico si svolgerà anche a San Salvo centro nei giorni 8 e 9 agosto con l'animazione di Dj Lorenzo.