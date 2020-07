La maggioranza: “Il centrosinistra è sempre lo stesso, di generazione in generazione”

Si sono mai chiesti i signori della minoranza che sbandierano con orgoglio di frequentare la Città (?) cosa pensino realmente di loro i cittadini una volta che dopo averli incontrati girano l’angolo?

Diranno che sono gli stessi di ieri, gli stessi di generazione in generazione, che di padre in figlio e nipoti hanno sempre messo le mani sulla città lasciando ai sansalvesi un passato turbolento con disastri amministrativi per milioni di euro (vedi parcheggio di Via Montegrappa e il Teatro Comunale) e disastri politici ancora senza risposta (vedi la sfiducia al sindaco Marchese da parte dei suoi amici-compagni).

Saranno le urne a dire il gradimento dei cittadini verso questa maggioranza e non gli sciocchi argomenti del centrosinistra.

Le opere fatte da questa Amministrazione sono ben visibili a tutti.

Ci sarà tempo per fare altro ancora.

I Gruppi Consiliari di San Salvo Città Nuova - Lista Popolare - Per San Salvo