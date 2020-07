Cinema all’aperto a San Salvo, cinque pellicole per grandi e piccini

Prenderà il via questa sera in piazza San Vitale la rassegna del cinema all’aperto “E le stelle stanno a guardare” inserito nel cartellone delle manifestazioni estiva programmate dall’Amministrazione comunale.

Cinque le pellicole in programmazione con inizio alle ore 21.00: 15/7 “Gli Aristogatti” – 21/7 “Vita di Pi” – 22/7 “Perfetti sconosciuti” – 28/7 “Torno da mia madre” – 29/7 “Made in Italy”.

Saranno duecento i posti a sedere previsti nel rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Covid 19 con il distanziamento e fino al riempimento.

“E’ questo uno dei tanti appuntamenti del cartellone estivo che previsti in città, seppur con le dovute prescrizioni per il coronavirus, per non penalizzare i nostri concittadini” sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca.

“E’ la prima stagione che abbiamo pensato di organizzare un cartellone con pellicole destinate ai grandi e ai più piccoli. Un’occasione per vedere il cinema all’aperto in famiglia e in maniera gratuita”.