Strada provinciale che collega San Salvo al casello di Vasto Sud senza asfalto, Magnacca "Di chi è la colpa?"

“Mi pongo una domanda: perché a distanza di anni e dopo aver appaltato i lavori per il rifacimento del tappetino d’asfalto e il cambio dei responsabili unici del procedimento ad oggi non si riesca ad asfaltare il tratto di provinciale che collega l’uscita dell’autostrada dalle rotatorie all’ingresso di San Salvo?”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca che ricorda anche come da diversi mesi il consigliere provinciale Elisa Marinelli abbia presentato l’ennesima interrogazione in tal senso al presidente della Provincia di Chieti e sia ancora in attesa di una risposta.

“Cosa c’è sotto? E’ colpa della Provincia o della stazione appaltante? Sono curiosa, come tutti coloro che utilizzando giornalmente questa strada, di capire cosa ci sia sotto. L’unica cosa certa è che lo stato fatiscente della strada è ben visibile a tutti”.

Conclude il sindaco: “Sono molto preoccupata per sicurezza degli automobilisti per una strada oramai ridotta a una mulattiera nonostante i soldi stanziati. Voglio augurarmi che ogni problema che impedisce la sistemazione della provinciale venga risolta al più presto a tutto vantaggio dei miei concittadini e dei residenti del Vastese”.