Agenti della Polizia Municipale aggrediti, solidarietà e vicinanza del Pd San Salvo

Esprimiamo solidarietà agli agenti della Polizia Municipale di San Salvo che nella giornata di oggi nel corso del servizio "Mare Legale" e nell'adempimento del loro lavoro sono stati aggrediti verbalmente da alcuni passanti.

La lotta alla legalità e alla sicurezza dei cittadini e il contrasto all'abusivismo è da sempre priorità e cardine del Partito Democratico e saranno sempre pienamente appoggiati senza distinzione di appartenenza politica.

Invitiamo però il Sindaco Tiziana Magnacca che ha affermato che coloro che svolgono la vendita illegale di prodotti per bambini e non solo è svolta per lo più da persone senza permesso di soggiorno e che si trovano nel nostro territorio in maniera irregolare, a prestare più attenzione quando fa certe affermazioni.

Le attività delinquenziali e di abusivismo non hanno un particolare colore della pelle, o una particolare appartenenza ad un'etnia rispetto ad un'altra, o non parlano una particolare lingua diversa da un'altra.

In più casi - e riguardanti non solo la vendita di merce illegale - le Forze dell'Ordine hanno dimostrato che tali attività vengono messe a segno anche da cittadini con regolare permesso di soggiorno e/o da cittadini italiani e/o da cittadini stranieri.

Con questo non vogliamo assolutamente difendere coloro che si trovano o che transitano nella nostra città o nel territorio in maniera irregolare o senza permesso di soggiorno.

Vogliamo solo sottolineare che i responsabili di attività illegali e delinquenziali che minano la sicurezza dei cittadini e l'economia della nostra città e del nostro territorio devono essere puniti senza doverne "catalogare" o ipotizzarne ogni volta una particolare nazionalità.

Sono azioni che vanno punite. Sempre.

In merito a quanto accaduto oggi agli agenti di Polizia Municipale rinnoviamo a loro la nostra vicinanza e solidarietà.

Il Pd è al loro fianco ed é al fianco dell'Amministrazione comunale nella lotta alla legalità e alla sicurezza dei cittadini ed al contrasto ad ogni forma di abusivismo.