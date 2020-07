Tutti i martedi' attività estive per bambini e ragazzi della parrocchia San Nicola

Dopo la lunga pausa di stop legata al Covid-19,la parrocchia San Nicola,riprende l'attività estiva per bambini e ragazzi cui si svolgera' ogni martedi'."Come ogni volta,l' ACR non va in vacanza ed o perché i vostri educatori hanno pensato di farvi divertire in totale sicurezza.Tutti i martedi' ci vediamo in piazza San Nicola alle ore 17:00 per delle attività estive".Le attività sono iniziate martedì 14 luglio presso la Sala Degli Angeli (sopra la Chiesa dell'Addolorata) per la visione di un cartone animato.I vostri educatori vi aspettano.