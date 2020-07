Via Grasceta ex strada provinciale acquisita dal comune di San Salvo nel 2013

Quanto segue è quello che, l' ex consigliere comunale ed esponente del centro destra sansalvese, Angiolino Chiacchia riporta in un post sul suo profilo Facebook:

"Via Grasceta ex strada provinciale acquisita al Patrimonio del Comune di San Salvo dal 2013.

Delibera Consiglio Comunale su proposta del sottoscritto allora assessore al Patrimonio.

Richiesta alla provincia di Chieti per passaggio a patrimonio Comunale strada provinciale Buonanotte.

Voto contro delle minoranze.

Oggi manto stradale perfetto, pista ciclabile adiacente, Illuminazione pubblica.

Grazie al Sindaco Tiziana Magnacca e alla sua amministrazione!!!

FATTI NON PAROLE!!!!"

Aggiungiamo che Tonino Marcello era allora assessore al patrimonio della provincia di Chieti quindi parte attivita ed integrante della buona riuscita dell' operazione di alienazione: in questo caso va dato onore al merito ( senza bisogno di spulciare gli atti amministrativi).