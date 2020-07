Dalla Regione 320.000 euro per la manutenzione dei Porti regionali

La Giunta Regionale ha infatti approvato la delibera con la quale vengono destinati, per l’anno 2020, 320.000 euro per le opere di ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari.

I destinatari di detto contributo saranno i Comuni di:

Giulianova € 150.400 (47%)

Vasto € 153.600 (48%)

San Vito € 16.000 (5%)

Le somme, al fine di agevolare i Comuni alla realizzazione delle opere necessarie, saranno erogate in un’unica soluzione anticipata a seguito della presa d’atto del provvedimento da parte dei comuni, non costringendo quindi gli stessi a dover anticipare la copertura finanziaria.

Le Amministrazioni comunali trasmetteranno al Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo un rendiconto analitico delle somme complessivamente erogate.

Inoltre sarà erogato un contributo alla Provincia di Teramo, in qualità di soggetto attuatore beneficiario, pari a 30.000 euro per urgenti attività di manutenzione di ripristino delle batimetrie dell’imboccatura del Porto di Roseto degli Abruzzi.

"Si continua ad investire sulle infrastrutture portuali, nella consapevolezza dell’importanza che esse hanno per l’economia del nostro territorio, continuando a valorizzare sempre più le qualità e le opportunità dei nostri porti regionali", ha dichiarato il Sottosegretario alla Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis.