La proposta del circolo "avanti" di San Salvo: intitolare il nuovo edificio scolastico a Falcone e Borsellino

Ricorrerà il 19 luglio prossimo, l'anniversario dell'assassinio di Paolo Borsellino morto in un attentato. Il 23 maggio la mafia mise fine alla vita terrena di un altro grande magistrato Giovanni Falcone.

Era il 1992 l'anno in cui l'Italia perse non solo due grandi uomini di legge, ma due servitori dello Stato, la cui elevata moralità risuona ancora oggi nelle loro parole.

La nostra città entro poche settimane inaugurerà una nuova scuola, un luogo in cui le future generazioni sansalvesi verranno formate, una incubatrice di cittadini che con il loro agire, compiendo ogni giorno il loro dovere, contribuiranno a far grande la nostra città ed il suo nome, come scrisse Falcone: “Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere”.

Il Circolo "Avanti" San Salvo propone all'Assise Civica sansalvese di intitolare il nuovo edificio scolastico di via Melvin Jones a questi due grandi uomini, esempio di abnegazione, servitori dello Stato, di coraggio e umanità. Quel coraggio che oggi più che mai non deve mancare nel perseguire gli intenti migliori, nel non scegliere le strade più semplici, coraggio nelle idee di progresso e di crescita divergenti, seppur come disse Borsellino sia "normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti".

Chiediamo dunque a codesta amministrazione, di fornire ai nostri giovani concittadini l'esempio e la fierezza di due nomi, che hanno perseguito fino all'ultimo il loro dovere con coraggio, intitolando il nuovo polo scolastico di via Melvin Jones a "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", due servitori dello Stato italiano!