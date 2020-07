Magnacca al Pd: “I cittadini non hanno nè memoria corta nè anello al naso”

Credo che il PD dovrebbe solo provare un po’ di senso di pudore dopo aver abbandonato la sanità nel Vastese per 5 anni ed aver tentato di smantellare distretti ed ospedali nel totale e assordante silenzio dei rappresentanti territoriali oggi così tanto loquaci.

I cittadini non hanno né memoria corta né anello al naso.

Lasciamo lavorare chi oggi ha la responsabilità di dare risposte.

Lavoriamo tutti in un'unica direzione che è il bene delle città e ciascuno per le competenze e i ruoli che.

Al PD un invito sincero a non sentirsi ossessionato, come pure appare, dal centrodestra e a sollecitare gli enti sovracomunali in cui governa a portare a termine opere e progetti.