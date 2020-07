Che fine hanno fatto i 300mila euro stanziati per la provinciale via Trignina che collega San Salvo al casello?

Ci arriva una segnalazione da una autorevole personalità ben informata dei fatti, il contenuto è praticamente una domanda:

" mi chiedo che fine hanno fatto i 300.000 appartenenti a 4.000.000 di stanziamento dell' appalto affidato in gestione al comune di Lentella. Sono passati 4 anni e nel frattempo cambiati 4 responsabile unico del provvedimento. Cosa blocca l'inizio dei lavori? Perché non si procede a sistemare la strada provinciale Via Trignina ( sp 197 San Salvo - Casello A14) visto che le risorse sarebbero da così tanto tempo disponibili?"