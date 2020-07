Continuano gli eventi per l'estate 2020.

Stasera in Piazza San Vitale alle 21.00 ci sarà l'associazione teatrale "Lu Vrascire" con "E stasera Cabaret". A San Salvo marina invece, dalle 18.00 alle 24.00 ci sarà il mercatino artigianale "l'arte del saper fare" in via A. Vespucci mentre in Piazzale Colombo dalle 21.00 la musica di Dj Andrea Desiato (Eventi & Servizi srl).