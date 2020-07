Agostino Di Francesco, esordio alla competizione per il trofeo Yamaha R3 Cup

Trepidante attesa ed emozione per l’imminente esordio del pilota sansalvese quattordicenne Agostino Di Franesco, che domani affronterà la sua prima esperienza nelle competizioni al Misano World Circuit.

In sella alla nuovissima Yamaha R3, con il numero 55, Agostino competerà supportato dal Bike e Motor Racing Team che da venerdì è impegnato nelle prove ufficiali e nella messa a punto della moto, per creare le condizioni ideali e i presupposti per una gara eccezionale.

Il giovanissimo pilota ha infatti un enorme potenziale e tutta la squadra lavora costantemente al suo fianco per sostenerlo nel suo percorso di crescita sino al mondiale. Un particolare ringraziamento va al suo preparatore Daniele Zinni, al tutor Gino Di Paolo, che lo segue ed accompagna in ogni sua trasferta, al capo tecnico proprietario del team, Alessandro Mazza e Stefano Mazza, sospensionista e telemetrista.

Agostino è determinato e pieno di grinta, pronto a vivere il suo sogno! In bocca al lupo per questa nuova avventura.