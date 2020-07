Un successo la serata cabaret dell' "Lu Vrascire"

Ieri sera alle ore 21:00 in Piazza San Vitale,la compagnia di teatro dialettale sansalvese "Lu Vrascire",ha portato in scena una serie di sketch comici e divertenti.All'interno di essa sono stati inseriti anche degli intermezzi musicali.La manifestazione si e' svolta in osservanza delle regole anti Covid-19 con posti a sedere distanziati di 1 metro gli uni dagli altri.Moltissima gente ha preso parte all'evento.Non sono mancate di certo le risate da parte del pubblico.Sono state delle scenette comiche molto divertenti.A fine serata il sindaco Tiziana Magnacca ha portato saluti di tutta l'amminstazione comunale di San Salvo ed inoltre ha affermato che "a San Salvo la compagnia Lu Vrascire e' fondamentale in quanto e' segno di divertimento".Inoltre era presente anche l'assessore alla cultura Maria Travaglini cui ha ricordato l'appuntamento con il cinema all'aperto "E le stelle stanno a guardare" nei giorni 21 e 22 luglio con inizio alle ore 21:00 in Piazza San Vitale.