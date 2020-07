Auto: la Panda è la più venduta anche in Abruzzo

I primi sei mesi del 2020 non sono certo stati da ricordare per il mondo dell'auto. Tra pandemia e lockdown il settore si è immobilizzato per diverse settimane, con dati di vendita estremamente negativi. Il mercato del nuovo chiude il semestre con il -47%; per l'usato va poco meglio, -30,6%. Sono stati 1.093.616 i passaggi di proprietà in questo primo semestre del 2020, oltre il 15% di questi avvenuti nel sud Italia. Ma nonostante il periodo di magra, quali sono state le vetture più vendute online in meridione e sulle isole? Andiamo a scoprire la classifica delle auto preferite dagli italiani in questo inizio di 2020, nel Sud Italia, Sicilia e Sardegna. È un vero e proprio trionfo per Fiat Panda. La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute nel Sud Italia, vincendo la classifica in sei delle otto regioni del meridione. Le uniche regioni dove Panda non è la più amata sono la Calabria e la Sardegna, dove vince Volkswagen Golf. FCA comunque domina al sud, dove si registrano ottimi risultati per Fiat 500 (seconda più venduta in Sicilia e Campania), per Fiat Punto in Molise e Basilicata, e per Lancia Ypsilon. Oltre a Golf, le altre auto straniere a mettersi in luce al sud e sulle isole sono smart fortwo (seconda in Abruzzo) e Nissan Qashqai, che è sul podio in Sicilia e si piazza al quarto posto nelle più vendute in meridione. Nonostante la grande crisi mondiale, in questi primi sei mesi del 2020 si sono registrati ottimi numeri per il diesel nell'Italia meridionale e sulle isole. Il gasolio tiene ancora oltre il 70% delle vendite online quasi ovunque al sud, con punte del 77% in Molise, Puglia e Basilicata. Solo in Campania e in Abruzzo è in calo, dove comunque è ben oltre il 60%. Di contro il benzina arriva a poco sopra il 20% di media, solo in Sardegna segna un buon 26%. GPL al 3%, metano sotto il 2%. Ancora irrisori i risultati di ibrido ed elettrico