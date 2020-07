Mehdi soccorre ragazzi bloccati nella sabbia: come un eroe interviene senza richiesta

Due ragazzi erano fermi impantanati nel parcheggio di sabbia sul lungomare Sansalvese. Da ore i due giovani erano insabbiati e impossibilitati a fare ritorno a casa; dopo le chiamate ai genitori e l'intervento sul posto di uno di essi la situazione rimaneva tale: macchina bloccata.

All' improvviso una luce di torcia si vede avvicinarsi: Mehdi, custode presso lo stabilimento balneare " il cocorito". Il giovane ragazzo magrebino senza che nessuno lo avesse chiamato si è prodigato con intelligenza e forza per liberare l'auto.

Non è stato facile da subito neanche per lui ma con grande volontà e l'aiuto di Dio, in collaborazione con l'ausilio di crick e pannelli di legno, il mezzo si è riuscito a smuovere e i la coppia fare ritorno nelle proprie abitazioni.

Grazie a Mehdi per l'aiuto fattivo e la dimostrazione di grande umanità, quella umanità che forse spesso manca oggi giorno.