A San Salvo il centro storico è deserto, ecco la proposta provocatoria per rilanciare la città

La sera quando possiamo, un gruppo di amici e conoscenti ci si incontra e si passeggia nel centro storico di San Salvo e all'interno della villa comunale.

Lo facciamo con piacere scambiandoci le nostre opinioni su vari argomenti.

Se non ci fossimo noi insieme a pochi altri il Centro città sarebbe un deserto.

Analizzata la carenza di iniziative da parte di chi di dovere e al fine di rilanciare il ruolo strategico del centro città abbiamo lanciato un'idea curiosa e interessante.

La proposta è la seguente, per chi ha intenzione di unirsi a noi e venire a passeggiare la sera vi è un contributo massimo di 10 euro.

La passeggiata deve avvenire dalle 18 alle ore 20, il contributo è di 5 euro ad ora.

Per aderire all'iniziativa bisogna registrarsi su un'apposita App, vi daremo i dettagli nei prossimi giorni.

I soldi per finanziare l'iniziativa saranno prelevati dal fondo stampa e propaganda e promesse non mantenute.