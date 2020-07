Agricoltura: bando di 6,6 milioni per aziende e produttori vinicoli abruzzesi

È in corso di pubblicazione sul portale della Regione Abruzzo il bando relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2020-2021. Lo ha annunciato il vicepresidente con delega alle politiche agricole Emanuele Imprudente. Le aziende e i produttori interessati avranno tempo fino al 30 agosto 2020 per inviare i progetti per i quali è stata stanziata una dotazione finanziaria pari a 6,6 milioni di euro, con un contributo del 50% sul progetto ammissibile. Previsti diversi tipi di interventi: dalla riconversione varietale, cioè il reimpianto di una varietà di vite di maggior pregio enologico/commerciale o il sovrainnesto su impianti esistenti, alla ristrutturazione, come la ricollocazione del vigneto in una posizione più favorevole o il reimpianto con modifiche al tipo di coltivazione. «Il comparto vitivinicolo svolge un ruolo di volano nel settore agricolo abruzzese e pertanto dobbiamo continuare a investire risorse», ha detto il vicepresidente Emanuele Imprudente. Nel corso degli anni, grazie a questa misura dell’OCM vino, sono stati rinnovati, a partire dal 2000, oltre 12 mila ettari, pari ad un terzo dell’intero patrimonio viticolo regionale, e sono stati erogati 107 milioni di euro a circa 10.000 viticoltori. Le domande, compilate telematicamente e rilasciate nel termine sopra indicato, dovranno essere inserite con i relativi allegati, sul portale della regione Abruzzo https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici entro le ore 23,59 del 9 settembre 2020.