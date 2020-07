Abruzzo, prorogata l'apertura dei termini del bando per contributi a fondo perduto

Prorogata l'apertura dei termini del bando per contributi a fondo perduto previsti dall'art. 2 della L.R.10/20 'Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio e altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19'. Lo fa sapere l'assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo,Mauro Febbo.

"A seguito dell'istanza del presidente della Federazione dei 7 Ordini dei Commercialisti G. Talone e anche da diversi Caf di organizzazione datoriali si è provveduto a prorogare i termini per la richiesta del fondo perduto. Non si è potuto non tener conto della richiesta degli Ordini, che hanno segnalato la sovrapposizione del bando al carico di scadenze fiscali (ben 257 adempimenti) cui devono far fronte entro il 31 luglio gli studi professionali e le aziende, scadenze che il governo non ha voluto posticipare".

Apertura del bando prorogata alle ore 00.00 di martedì 28 luglio con contestuale proroga chiusura alle 24 di venerdì 7 agosto.