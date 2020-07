Il Dg del Perugia Academy in visita allo Sporting: nuove strategie per il post-Covid

Una breve visita, solo un saluto dall’ amico Mauro Lucarini Dg dell’ Academy del Perugia Calcio che trovandosi in zona non ha voluto rinunciare a rivedere la dirigenza dello Sporting San Salvo. Oltre al piacere personale di amici rivisti dopo molto tempo, un piccolo scambio di visioni sul periodo particolare vissuto ma soprattutto sulle linee guida per la ripartenza post Covid. I ragazzi, al centro dei pensieri, vanno seguiti sotto tutti i punti di vista e quindi giusto elaborare strategie per una ripartenza post Covid. Per degli educatori professionali è importante studiare il da farsi, non ci si può improvvisare perché la questione è seria sia dal punto di vista sanitario quanto dal punto di vista psicofisico. Come sempre in evoluzione le dinamiche per garantire il passo con i cambiamenti dei tempi; uno studio costante per garantire il meglio ai nostri piccoli grandi uomini