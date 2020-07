Nel pomeriggio è avvenuto un incidente stradale sulla SS16 a Vasto marina. Diversi i veicoli coinvolti nel sinistro, che ha generato un tamponamento a catena.

Il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. I vigili sono già intervenuti per effettuare i rilievi.

Si consiglia di percorrere strade alternative per il collegamento Vasto - San Salvo e viceversa.