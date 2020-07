La nuova Us San Salvo riparte dai beniamini nostrani: Vito e Lupo tornano in BiancoAzzurro

La storia recente della prima squadra della città, con gli alti e bassi che hanno caratterizzato l'ultimo decennio, passa per due beniami sansalvesi di nascita.

Vito Marinelli e Felice Giuliano tornano ad indossare la maglia della Us San Salvo ma come hanno dimostrato nel tempo per loro quella maglia è loro stessa pelle.

Vito e Lupo amati dalla tifoseria sempre e comunque perché: il loro trasporto e il loro pathos è tutto uno con il sentimento di amore unico che si vive sugli spalti. Da ragazzini fuori quota a giocatori quotati e da capitani di una città

La nuova società ha oggi firmato i loro contratti...Si prevede una stagione da incorniciare!

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!!