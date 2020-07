La nuova Us San Salvo parte forte: Molino e Luongo, ingaggio per Benedetto e Koffi oltre Marinelli e Felice

La nuova Us San Salvo parte forte, oggi presso la pizzeria "Gianmari" alla presenza del Segretario Cilli e il dirigente Pezzella hanno firmato per una riconferma Molino e Luongo, ingaggio siglato anche per Benedetto e Koffi oltre Marinelli e Felice (leggi)

Mister Borrelli non può che essere contento dei primi colpi di mercato messi a segno dal Ds Senese, la Us San Salvo Davide Bucci sta impostando una squadra che potrebbe far togliere molte soddisfazioni al popolare BiancoAzzurro.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!!