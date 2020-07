E' previsto per oggi, giovedì 23 luglio alle ore 18, l'appuntamento per l'esplorazione dell'acquedotto romano ipogeo che si trova a San Salvo. L'acquedotto, ancora in funzione, attraversa piazza San Vitale a circa 7 metri di profondità ed è visitabile in tutta sicurezza insieme al Parco Archeologico del Quadrilatero e Pozzo Pentagonale.

Per partecipare bisogna obbligatoriamente prenotare al numero 3477013325.