Nuova rotatoria tra via Liquirizia e via Silventi. Divieto di transito e sosta dal 23.07 al 03.08

Per consentire l'esecuzione dei lavori di miglioramento della viabilità esistente in via M.Jones con la realizzazione di una nuova rotatoria, dal 23 luglio 2020 e fino alle 24.00 del 3 agosto 2020, sarà vietato transitare e sostare su entrambi i sensi di marcia sul tratto di via Liquirizia compreso dall'intersezione con via Discobolo e fino all'intersezione con via Silventi, nei pressi della rotatoria da realizzare, con la deviazione del traffico veicolare sulla via Discobolo, per chi proviene su via Liquirizia con direzione verso via Nuova Circonvallazione.