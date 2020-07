Scerni ritrova la decima edizione del Trofeo Accademia della Ventricina “post Covid-19”

Il Coronavirus ha impedito lo svolgimento del Trofeo Accademia della Ventricina di mountain bike cross country lo scorso 22 marzo, nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria nazionale che ha portato allo stop di tutta l’attività ciclistica fino a maggio inoltrato.

Quella del 9 agosto sarà una decima edizione tutta speciale del Trofeo in omaggio al salume Campione d’Italia che coincide con la ripresa dell’attività fuoristrada in Abruzzo.

Una manifestazione che sta molto a cuore agli organizzatori della Vastese Inn Bike che possono avvalersi del patrocinio della Regione Abruzzo e della Camera di Commercio di Chieti e Pescara, unitamente a quello dell’amministrazione comunale di Scerni.

Il comitato regionale FCI Abruzzo ha promosso a pieni voti questo tracciato sul Bike Park di Scerni come sede di svolgimento della prova unica di campionato regionale.

“Ci teniamo a precisare che l’evento si svolgerà nella massima sicurezza per tutti, data anche la grandezza dell’Istituto Agrario per accogliere gli atleti e la logistica – spiega l’organizzatore Luigi Di Lello -. La celebrazione della decima edizione e il riavvio della mountain bike in Abruzzo, in coincidenza con la nostra corsa, costituiscono una grande iniezione di energia, oltre che motivo d’orgoglio per la nostra organizzazione e per la comunità di Scerni. Nonostante le difficoltà per il Covid-19 e le misure di sicurezza da mettere in atto sul campo gara, sono sicuro che allestiremo un evento accattivante e coinvolgente perché a Scerni non deve mai mancare l’inossidabile binomio tra sport ed enogastronomia”.

PROCEDURA PER LE ISCRIZIONI

Per chi è tesserato FCI ed interessato a partecipare alla gara Trofeo Accademia della Ventrcina è obbligatorio iscriversi mediante il fattore K con (Id Gara 152689). Per i team abbonati ad altri enti della consulta, i presidenti o delegati devono mandare l'elenco dei corridori evidenziando le generalità, la data di nascita, la categoria di appartenenza, il numero di tessera e dichiarare che tutti i corridori nell'elenco sono in possesso di certificato medico sportivo per agonisti.

Inviare il tutto all’indirizzo mail mtbsannita@gmail.com .

La quota di iscrizione è di 20 euro e i pagamenti devono pervenire tassativamente entro e non oltre il 5 agosto a mezzo bonifico al seguente IBAN: IT 93G089687787 00000 80142873

Intestazione: ASD Sulle Orme dei Sanniti