Poste Italiane: nell'ufficio di San Salvo il turno allo sportello ora si prenota con WhatsApp

Poste Italiane comunica che a partire da lunedì 27 luglio riaprirà al pubblico secondo il consueto calendario l’ufficio postale di via Cascella ad Ortona (Ortona 1).

In provincia, sempre da lunedì, gli uffici postali di Archi, San Giovanni Teatino e Villalfonsina, i cui giorni di apertura erano stati temporaneamente rimodulati, ripristinano l’operatività dal lunedì al sabato secondo i consueti orari.

Con la riapertura della sede di Ortona 1, in tutta la provincia di Chieti, secondo varie modalità orarie, sono aperti tutti i 141 uffici postali del territorio.

L’Azienda coglie l’occasione per informare che in 16 uffici postali di Chieti e provincia è ora possibile prenotare il proprio turno allo sportello con WhatsApp direttamente dal proprio cellulare. Sono quelli di Atessa, Casoli, Chieti Centro (via Spaventa), Chieti Stazione (via Pescara), Chieti 2 (via degli Agostiniani), Chieti 4 (viale Croce), Francavilla al Mare (via Duca degli Abruzzi), Francavilla al Mare R. Alcione, Guardiagrele, Lanciano (via Guido Rosato), Lanciano 1 (via Vittorio Veneto), Orsogna, Ortona (corso Matteotti), San Salvo (via dello Sport), Vasto (via Giulio Cesare) e Vasto 1 (via Cavour).

Richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è molto semplice. Dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket. A quel punto, digitando Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’ufficio postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione, se il cliente accetta, la prenotazione sarà inoltrata in automatico mostrando sul display del cliente il relativo codice.

L’innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione “a distanza” che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni. Per i cinque uffici sopra elencati infatti, è anche possibile ottenere un “ticket elettronico” e prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet tramite l’app “Ufficio Postale” oppure da pc sul sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Il sistema, prevede la scelta dell’orario sia per il giorno corrente sia per quello successivo.

Poste Italiane ribadisce l’invito a recarsi negli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuali.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.