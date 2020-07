Scopriamo l'Abruzzo: I templi italici di Schiavi d'Abruzzo

Il complesso culturale dei Templi Italici di Schiavi di Abruzzo è uno dei più importanti siti archeologici della regione. Si trova alle pendici del Monte Pizzuto, lungo la strada provinciale che dalla fondovalle Trigno sale verso il paese,in località Colle della Torre. Nell'area, circondata e sostenuta da un muro di cinta, in parte ancora visibile,si trovano due templi affiancati e disposti parallelamente, differenti tra loro per cronologia. Il tempio maggiore risale al III sec. a.C e fu utilizzato come luogo di culto almeno fino al II sec. d.C., misura m.21×11 e, nel lato sud-orientale, ha una scalinata d'ingresso. Quello minore è del I sec. d.C., misura m. 7.40×13.30 e presenta frontalmente quattro colonne in laterizio ed un pavimento in "opus spicatum".Nell'interno, la cella ha un pavimento in signino rosso e decorazioni geometriche, le cui tessere bianche compongono sulla soglia una iscrizione dedicatoria in lingua osca, G.Paapiis Mitileis, riferentesi probabilmente al costruttore. Recenti indagini archeologiche hanno consentito di riportare alla luce un altare in muratore ,antistante il tempio minore, una necropoli utilizzata dal X sec. a.C. alla piena età romana, ed un altro edificio sacro. Oggi è visibile anche la torre medievale a due livelli, eretta dietro al muro del santuario. Dall'area del sito archeologico, situato a quasi mille metri d'altitudine, si gode un panorama incantevole sulla vallata del fiume Trigno.