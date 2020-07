"Shelf cloud" da Abruzzo a Molise, trombe d'aria e temporali

Danni e disagi a Pescara e in provincia per il forte vento delle ultime ore di ieri. Piante e rami pericolanti, tende e gazebo divelti hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto numerose richieste di intervento. Tra le zone più colpite ci sono i centri della val Tavo. Vigili del Fuoco impegnati anche al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, dove il vento ha fatto volare i gazebo allestiti per il pre-triage durante l'emergenza coronavirus.

Le condizioni saranno instabili anche oggi. E nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, ha fatto la sua comparsa su Pescara, dopo il grande stupore suscitato nel marzo 2019 con foto divenute virali sul web, una 'shelf cloud', nuvola 'a mensola'; il fenomeno si manifesta quando si scontrano due masse d'aria, una più fredda e secca e una più calda e umida. La stessa nube è comparsa nel cielo di Termoli (Campobasso) circa un'ora e mezzo dopo; in pochi minuti si è abbattuta una tromba d'aria nella zona del porto molisano.