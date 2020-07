Il gruppo Gabrielli dona sanificatore alla protezione civile di San Salvo

Nella giornata di ieri, sabato 25 luglio si è svolta, nel piazzale antistante il punto vendita Tigre di Viale D’Avalos a Pescara, la cerimonia di consegna delle attrezzature che il Gruppo Gabrielli ha deciso di donare ai gruppi ANPAS e Croce Rossa dopo un’approfondita analisi fatta con la Regione Abruzzo: strumenti fondamentali per diminuire il rischio di contagio dei volontari che si adoperano quotidianamente al trasporto sanitario di persone contagiate, ma utili anche per l’operatività post-Covid nell’ottica di un sostegno alle persone in difficoltà per tutte le loro necessità quotidiane. Si tratta di quasi cento tra sanificatori di ultima generazione e sedie “scendi scale” per le evacuazioni di emergenza.

Uno dei sanificatori è stato consegnato all’ODV Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. “Uno strumento - fanno sapere i responsabili dell’associazione – utile per sanificare sia mezzi che la sede sociale dell’organizzazione. Malgrado la fase più acuta dell’emergenza sembra al momento superata, dobbiamo tenere alta la guardia e per questo il sanificatore rappresenta uno strumento molto importante. Per queste ragioni il nostro grazie va al gruppo Gabrielli”.



All’evento erano presenti il Presidente della Holding del Gruppo Gabrielli, Giancarlo Gabrielli, il Presidente del Gruppo Gabrielli Luca Gabrielli, l’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, il Presidente del Comitato Regionale ANPAS Abruzzo Stefano Di Stefano ed il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Croce Rossa Italiana Gabriele Perfetti, insieme ai rappresentanti di tutte le associazioni beneficiarie.

“Un modo concreto di dimostrare la nostra resilienza per aiutare il volontariato che tanto si è adoperato nel corso di questa emergenza nel supportare il Servizio Sanitario Regionale ed aiutarlo a far fronte all’aumento e complessità degli interventi di emergenza e trasporto sanitario – ha detto Giancarlo Gabrielli presidente della Holding del Gruppo Gabrielli – nonché per enfatizzare anche le attività che i volontari hanno svolto fuori dagli ospedali, ma sempre nell’ottica di aiutare le persone in difficoltà per tutte le loro necessità quotidiane, anche solo per la consegna di farmaci o altri generi di prima necessità a domicilio, oppure per un semplice contatto umano.”

Il ringraziamento di Stefano Di Stefano, presidente del Comitato Anpas Abruzzo: “A nome mio personale, del Comitato Anpas Abruzzo e di tutti i volontari, sono ad esprimere la più profonda gratitudine al Gruppo Gabrielli per la cospicua donazione elargita a sostegno delle nostre Pubbliche Assistenze abruzzesi che hanno subito perdite economiche dovute all’emergenza sanitaria “Covid19”. Tale donazione andrà ad aggiungersi a nuove disponibilità, per l’acquisto di strumenti ed attrezzature sanitarie, indispensabili per il prosieguo delle nostre attività sui territori. Questo gesto esprime vicinanza al Comitato Anpas, ai nostri territori e cittadini, nonché segno tangibile della sensibilità di una grande Azienda, da sempre leader del proprio settore e cuore pulsante della nostra comunità. Un incommensurabile ringraziamento da tutti noi di Anpas Abruzzo.”