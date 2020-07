Ipssar Villa S.Maria, convitto garantito con nuovi spazi adibiti per l'alloggio degli studenti

Il servizio di convitto, all'Ipssar "G. Marchitelli" di Villa Santa Maria, sarà garantito a tutti gli studenti. Lo assicura il sindaco Giuseppe Finamore, rispondendo ai dubbi sollevati da alunni e famiglie circa la riduzione dei posti letto nei convitti, a causa delle nuove normative anti-Covid.

La soluzione è arrivata con la conferenza dei servizi tenutasi nell'istituto alberghiero alla presenza del primo cittadino villese, del presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, del vice presidente Arturo Scopino, della dirigente scolastica Giovanna Ferrante e di responsabili tecnici. Istituzioni locali e scuola hanno individuato ulteriori spazi da adibire a posti letto per alunni in diverse strutture del paese, compresi un hotel e un b&b. La copertura finanziaria sarà garantita dalla Regione Abruzzo e in parte dalla provincia di Chieti. I lavori per le nuove sistemazioni saranno completati entro il 10 ottobre.