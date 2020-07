Scardapane il “visionario” questa volta non sogna: praticamente ricorda come era San Salvo Marina

Il Sansalvese Egidio Scardapane, foto amatore e abile produttore di immagini Photoshop, si è guadagnato con le sue opere il titolo ( con eccezione positiva dal termine) di " Visionario". L'amico Egidio racconta, sfruttando la sua fantasia e le sue capacità, le sue idee di una città che non è così come ci mostra. Diverse le sue opere apprezzate da molti come ad esempio Via Roma che invece delle mattonelle presentava un "corso" d'acqua. Questa volta invece con la foto del lungomare l' autore non sogna bensì vede semplicemente il passato: quasi uguale a come era praticamente, con le palme in salute ma un po’ spostate e lampioni nuovi, e funzionanti. Un messaggio che forse verrà poco capito dalla maggioranza ( quella delle comuni persone e della maggioranza in comune). Il limite comunicativo potrebbe portare delle incomprensioni ma speriamo che se c'è chi capisce ed ha a cuore il futuro e il passato della città non passi il concetto di quelle minoranze ( della minoranza dei cittadini e delle minoranze delle stesse minoranze in comune) che vedono un rifacimento piuttosto della cura e della manutenzione del bel lungo mare Sansalvese ( storia della città, storia della una natura e dell' artificialità messa in opera dalla maggioranza dell' epoca quando San Salvo Marina era una palude).